Il condominio risarcisce i danni per le infiltrazioni dal lastrico solare imputabili all’ex proprietario dell’intero edificio di Ivan Meo e Roberto Rizzo

L’ente di gestione, costituitosi successivamente alla prima alienazione, deve comunque garantire che dai beni comuni non derivino danni a terzi

Il proprietario di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all’articolo 2051 del Codice civile, per i danni derivanti dalle condizioni di degrado del lastrico solare, sebbene tali difetti siano imputabili già all’originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell’intero fabbricato, e siano stati oggetto di transazione con i condòmini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell’articolo 1490, comma 2, del Codice civile.

L’ente di gestione, infatti, non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico dell’originario unico proprietario, assumendo comunque, dal momento della sua costituzione, l’obbligo di custodia dei beni e dei servizi comuni, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, e, dunque, l’onere di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.

La vicenda processuale

Questi i rilevanti principi di diritto enunciati dalla Cassazione nell’ordinanza numero 28253 del 9 ottobre ultimo scorso, che, confermando la sentenza numero 3797/2020 della Corte d’appello di Roma, ha definitivamente accolto il ricorso proposto dal proprietario del penultimo piano dell’edificio per ottenere il risarcimento dei danni subiti all’interno del suo appartamento, a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di copertura del fabbricato, determinate dal cattivo stato di conservazione del manto di impermeabilizzazione dello stesso.

Sovvertita, così, con efficacia di giudicato tra le parti, la decisione assunta in primo grado dal Tribunale capitolino che aveva respinto la domanda.

La difesa del condominio

L’ente di gestione, nel costituirsi in giudizio, tanto nelle fasi di merito quanto in sede di giudizio di legittimità, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che nel momento in cui le infiltrazioni si erano verificate all’interno della proprietà dell’attore, l’intero fabbricato era ancora, pro indiviso, di proprietà dell’unico originario costruttore (nella specie, un ente pubblico) e che, per l’effetto, essendo la sua formale costituzione conseguente alla prima alienazione (avvenuta a seguito di procedura di cartolarizzazione) collocabile in epoca successiva (o, al più, coeva) all’acquisto della proprietà da parte del danneggiato, quest’ultimo avrebbe dovuto rivolgere contro l’originario alienante ogni eventuale doglianza, ovvero contro il proprietario esclusivo del lastrico ed i condòmini dallo stesso serviti, con funzione di copertura, ai sensi dell’articolo 1126 del Codice civile.

Aggiungeva, inoltre, la difesa del condominio resistente, che al momento dell’acquisto, tutti gli acquirenti, compreso il ricorrente, avevano stipulato un accordo transattivo con il costruttore con il quale, a fronte della corresponsione di una somma determinata a titolo compensativo, avevano rinunciato espressamente a far valere future pretese risarcitorie ascrivibili al cattivo stato di manutenzione delle parti comuni, che essi ben conoscevano ed avevano consapevolmente accettato.

Le valutazioni della Cassazione

La Suprema corte ha disatteso le valutazioni del condominio resistente, in primo luogo per le risultanze della Consulenza tecnica d’ufficio espletata in giudizio, dalla quale è emerso che le contestate infiltrazioni non erano ascrivibili a difetti originari di costruzione, ma a mancanza assoluta di manutenzione del lastrico di copertura.

Sulla scorta di questa considerazione, è stato ritenuto applicabile il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, per effetto del quale: «qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condòmini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex articolo 1130, comma 1, n. 4, del Codice civile, nonché sull’assemblea dei condòmini ex articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice civile, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all’articolo 1126 del Codice civile. (Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 maggio 2016, numero 9449)

L’inopponibilità della transazione al danneggiato

In secondo luogo, la Cassazione ha osservato come la transazione stipulata con l’originario proprietario dell’intero fabbricato non possa essere validamente invocata dal condominio (costituitosi successivamente alla sottoscrizione) ed opposta al danneggiato, in quanto l’ente di gestione non subentra, quale successore a titolo particolare, nelle pregresse responsabilità sussistenti a carico dell’originario venditore, assumendo, viceversa, l’ente, sin dalla sua formalizzazione, gli obblighi propri del custode, nei confronti degli altri condòmini e dei terzi.

Ricorso rigettato, dunque, con condanna del soccombente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di lite del giudizio di cassazione, nell’importo liquidato in dispositivo ed al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.