Il condomino che usa prodotti tossici per le piante risarcisce il vicino

Le minacce in condominio nelle liti tra vicini sono di diversa natura ma quella al centro della sentenza di Cassazione 31/2025 è davvero singolare. Riguarda l’uso di prodotti per la cura delle piante, rivelatisi poi non efficaci ai fini di questo obiettivo,ma anzi tossici per i vicini che avevano accusato patologie respiratorie.

La vicenda processuale

In dettaglio, ad originare la condanna in primo grado di un condòmino per i reati degli articoli 674 (Getto pericoloso di cose) e 590 (lesioni personali colpose) Codice penale...