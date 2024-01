Il condomino dal giudice per visionare i documenti

La domanda

Con riferimento al quesito 2175, dal titolo «La documentazione trattenuta dall’amministratore uscente», pubblicato sull’Esperto risponde numero 47 del 27 novembre 2023, se l’assemblea condominiale ha deliberato di esonerare il nuovo amministratore dal promuovere causa per ottenere tutti i documenti dal suo predecessore, ma un condomino desidera visionare uno dei documenti non consegnati, a chi deve rivolgersi? Qual è la norma di riferimento? Esiste giurisprudenza in merito?