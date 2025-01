Il condomino non può essere «costretto» ad amministrare

La domanda Un condominio è composto da 10 appartamenti. In sede di costituzione del condominio stesso, l’assemblea ha deliberato a maggioranza che la funzione di amministratore venga svolta a turno dai singoli condòmini. Io e altri due condòmini avevamo, invece, votato per avere un amministratore esterno. Sono obbligato a rispettare questa delibera assembleare? Il Codice civile prevede specifiche norme al riguardo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 gennaio 2025

La delibera con cui l’assemblea decide che l’incarico di amministratore sia assolto solo da condòmini, e a turno, deve ritenersi radicalmente inefficace e, pertanto, inidonea a condizionare le future determinazioni dell’assemblea in materia di nomina dell’amministratore. Per un verso, infatti, l’assemblea non può autoimporsi, nemmeno con norma regolamentare, di ...