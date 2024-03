Il conflitto di interesse del delegato in assemblea non rileva

La domanda L’assemblea del mio condominio non ha consentito al mio delegato di esprimere il voto perché ritenuto portatore di un interesse in conflitto con la delibera che si doveva assumere. Premesso che io sono totalmente estraneo a tale interesse, è corretta la decisione assunta dall’assemblea?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 11 marzo 2024

Nel caso si supponga esistere conflitto in capo al delegato che esprime il voto, è principio consolidato ( Cassazione 18192/09) che il conflitto di interessi non è estendibile in astratto al rappresentato se non quando si accerti in concreto che il delegante fosse a conoscenza di tale situazione, dovendosi presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia...