Il controllo della qualità dell’acqua nel condominio
Se nell’edificio condominiale c’è uno studio medico il controllo dovrebbe essere annuale
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025
La normativa di riferimento per la qualità delle acque destinate al consumo umano è costituita dal Dlgs 18/2023 - modificato dal Dlgs 102/2025, in vigore dal 19 luglio 2025 - che ha introdotto importanti obblighi in capo ai gestori e ai responsabili degli impianti idrici interni per garantire la salubrità e sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano. Tra questi...