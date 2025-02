Il convegno Sole-esperto risponde Telefisco 2025, ultimi giorni per iscriversi

Pochi giorni per iscriversi a Telefisco 2025. Il convegno gratuito del Sole 24 Ore si svolgerà mercoledì 5 febbraio dalle 9 alle 18,30 in diretta streaming. Le iscrizioni chiuderanno alle

18 di martedì 4 febbraio.

Il programma e le risposte

Dal reddito di lavoro autonomo ai bonus edilizi, dalle auto alle trasferte, dall’Iva al reddito d’impresa, dal concordato preventivo agli effetti della riforma delle sanzioni. Tanti i temi in agenda per Telefisco. Con tante risposte che arriveranno dall’agenzia delle Entrate, dalla Guardia di finanza e dal Mef. Già dal 28 gennaio, poi, è possibile inviare i quesiti al Forum dell’Esperto risponde all’indirizzo telefisco.ilsole24ore.com. L’invio dei quesiti, a cui daranno risposta gli esperti del Sole, sarà possibile fino al 5 febbraio.

Come seguire l’evento

Il convegno si svolgerà in diretta streaming con la possibilità di partecipare a distanza oppure recandosi nelle sedi sul territorio. All’evento si potrà partecipare con due modalità. La formula Telefisco Base darà diritto a seguire gratuitamente la diretta e inviare quesiti al Forum dell’Esperto risponde. La formula Telefisco Advanced, a pagamento, consentirà di assistere ai lavori in diretta e di seguire il convegno anche in differita. A questo si aggiungerà la partecipazione a 12 sessioni

di Master Telefisco. Costo 149,99 euro.

I crediti formativi

I professionisti potranno ottenere, dunque, i crediti formativi. Con otto crediti riconosciuti ai commercialisti e ai consulenti del lavoro per Telefisco Base. Mentre sul fronte dei tributaristi, sempre per Telefisco Base, otto crediti saranno riconosciuti da Ancit, Ancot, Int e Con.fi.ti., sei da Uni.t.i. e quattro da Lapet. Con la formula Telefisco Advanced, invece, i professionisti potranno ottenere un pacchetto di altri crediti formativi.

Per info e iscrizioni:

telefisco.ilsole24ore.com