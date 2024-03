Il cortile è condominiale anche se l’accesso avviene tramite la proprietà di un condomino

La presunzione di condominialità del cortile si fonda sulla utilità che il bene esprime a favore delle unità immobiliari circostanti: il cortile infatti è strutturalmente destinato a fornire aria e luce all’edificio. Tale presunzione di condominialità non può essere vinta dalla circostanza che al cortile si acceda solo dalla proprietà esclusiva di un condomino, in quanto ciò non fa venire meno la funzione che il bene svolge in favore dell’intero edificio. Lo ha precisato la sentenza del Tribunale...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi