Il crowdfunding immobiliare supera i 54 miliardi ma rallenta

Cresce ma non galoppa. Nel mondo, il crowdfunding immobiliare si stabilizza, si assesta, produce aggregazioni.

Dopo la sbornia di volumi degli anni precedenti, l’entusiasmo di una crescita che sembrava inarrestabile – tra facile accesso alla tecnologia e volontà dei piccoli risparmiatori di trovare agili e meno mediati canali di investimento – il crowdfunding rallenta e riflette. Fa i conti, nel 2024, con quelli che nei mesi precedenti erano tassi d’interesse ancora alti, mutui difficili e banche ...