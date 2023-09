Il custode non è sempre responsabile della caduta del passante di Giulio Benedetti

L'articolo 2051 Codice civile prevede un'ipotesi di responsabilità civile aggravata per cui il custode è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Per la dottrina e la giurisprudenza la norma deve essere interpretata nel senso che, seppure implica l'inversione della prova, il custode non incorre in una responsabilità oggettiva tale da rispondere civilmente, sempre e comunque, per tutti i danni provenienti dall'omessa custodia. Invero il giudice deve anche valutare la diligenza della persona offesa nell'evitare l'infortunio e la ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta del danneggiato e la cosa custodita.

L'infortunio sul campo da tennis

La Cassazione (ordinanza 19956/2023) ha rigettato il ricorso presentato da una cittadina avverso la sentenza della Corte di appello che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento, per un infortunio incorsole mentre giocava a tennis in un campo, dove affermava l'esistenza di un dislivello della supericie cagionato da una crepa. Il giudice rigettava la domanda, argomentando che l'attrice non aveva fornito un'adeguata dimostrazione dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'uso del campo, in quanto non forniva l'adeguata prova della dinamica del fatto. Cassazione enunciava i seguenti principi di diritto:

- la ricorrente non comprendeva le ragioni della sentenza della Corte di appello che fondava la pronuncia di rigetto, non sull'inversione dell'onere della prova, bensì sulla riconosciuta mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, dell'esistenza di un riconoscibile nesso di causalità tra l'uso della cosa e il danno, onere probatorio a carico dell'attrice;

- la ricorrente effettuava una ricostruzione dei fatti, diversa da quella valutata dal giudice di merito, operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, bensì al merito, operazione preclusa al giudice di legittimità (Cassazione sentenza 7394/2010).

Il danno occorso al passante sul marciapiede

La Cassazione (ordinanza 19958/2023) dichiarava inammissibile il ricorso di un Comune avverso la sentenza della Corte di appello che lo condannava al risarcimento del danno cagionato ad un passante da un'irregolarità della superficie della strada percorsa, affidata alla custodia dell'amministrazione comunale. La Corte di appello riformava la sentenza del Tribunale e stabiliva la responsabilità del Comune per il danno cagionato alla passante, perché l'amministrazione non aveva fornito un'adeguata prova sulla condotta asseritamente negligente tenuta dalla danneggiata nella produzione dell'evento. La Corte suprema affermava che:

- Il Comune si limitava a riprodurre un'erronea ricognizione, da parte del Giudice, delle risultanze di causa, operazione che non attiene all'esatta interpretazione delle norme di legge la cui censura è legittima in sede di legittimità, solo in sede del vizio di motivazione (Cassazione sentenza 26110/2015);

- per denunciare il vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze e rilievi di natura tecnica, a seguito della consulenza tecnica, è necessario che il ricorrente precisi le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenti la mancata o insufficiente valutazione (Cassazione sentenza 8383/1999);

- l'elemento asseritamente non esaminato nella consulenza tecnica deve essere idoneo a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle risultanze dell'istruttoria posta a base della decisione del Giudice (Cassazione sentenza 11457/2007);

- il Comune ha trascurato di individuare gli aspetti di incisività dell'omesso esame da parte del giudice dei fatti posto a fondamento della consulenza tecnica che avrebbero condotto ad una soluzione diversa e favorevole al ricorrente.