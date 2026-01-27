Il decoro non può essere invocato contro il condomino, se il contesto è già eterogeneo
In assenza di un regolamento contrattuale puntuale e di un danno concreto all’armonia dell’edificio, la sostituzione degli infissi rientra nell’alveo delle facoltà del singolo
Con la sentenza 2238/2025, del 3 dicembre, il Tribunale di Messina ha respinto la domanda del condominio volta a ottenere il ripristino dello status quo ante e il risarcimento dei danni per asserita lesione del decoro architettonico, conseguente alla sostituzione di infissi e alla modifica del portoncino d’ingresso di un’unità immobiliare. L’attore lamentava l’alterazione dell’armonia della facciata e la violazione del regolamento condominiale, invocando anche l’applicazione di una sanzione pecuniaria...
di Carlo Pikler - responsabile Centro studi Privacy and Legal Advice