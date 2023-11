Il difensore non può frazionare il credito del condominio di Giulio Benedetti

Si ha frazionamento abusivo precisa la Suprema corte se i fatti, pur distinti, sono tra loro simili

Un condòmino ricorreva al Giudice di pace avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal suo difensore per il pagamento di oneri professionali. Il giudice accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, poiché affermava che l’avvocato, per il recupero del suo credito, aveva parcellizzato la sua domanda giudiziale, attraverso il deposito di tre distinti ricorsi monitori, in modo da ottenere un illegittimo frazionamento giudiziale del credito.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e sosteneva ...