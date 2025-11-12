Condominio

Il diritto condominiale preso sul serio: la cessione di parti comuni e gli obblighi fiscali

I canoni di locazione di beni comuni non vanno inseriti nel bilancio del condominio ma nelle dichiarazioni fiscali dei singoli condòmini

di Ettore Ditta

Per effetto dell’articolo 1102 del Codice civile, dedicato in modo specifico alla comunione, ma applicabile anche al condominio per il rinvio previsto dall’articolo 1139, ciascun condomino si può servire della cosa comune nel modo che ritiene preferibile, perfino modificandola; in ogni caso l’utilizzo della cosa comune non deve alterare la destinazione della cosa e impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

L’uso, oltre ad essere diretto, può essere anche indiretto...

