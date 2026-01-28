Il diritto condominiale preso sul serio: chi è responsabile della caduta nel palazzo
Va valutata in particolare dal giudice di merito la condotta del danneggiato I punti chiave
L’articolo 1117, numero 1, del Codice civile prevede la presunzione di comunione, salva l’esistenza di un titolo contrario, di tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, che includono quelle che sono necessarie per raggiungere gli appartamenti di proprietà esclusiva, fra cui vengono espressamente menzionati le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici e i cortili (interni ed esterni).
In relazione alle parti comuni ricordate e a tutte le altre che eventualmente ...
La documentazione privacy va inserita nel Registro anagrafe e sicurezza
di Carlo Pikler - responsabile Centro studi Privacy and Legal Advice