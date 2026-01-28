Condominio

Il diritto condominiale preso sul serio: chi è responsabile della caduta nel palazzo

Va valutata in particolare dal giudice di merito la condotta del danneggiato I punti chiave

di Ettore Ditta

L’articolo 1117, numero 1, del Codice civile prevede la presunzione di comunione, salva l’esistenza di un titolo contrario, di tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, che includono quelle che sono necessarie per raggiungere gli appartamenti di proprietà esclusiva, fra cui vengono espressamente menzionati le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici e i cortili (interni ed esterni).

In relazione alle parti comuni ricordate e a tutte le altre che eventualmente ...

Correlati

I temi di NT+La caduta di aghi di pino che rende scivolosa la rampa di accesso ai box è un fenomeno naturale

Gli ultimi contenuti di Condominio