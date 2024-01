Il diritto condominiale preso sul serio: il condomino controparte in causa resta escluso dall’assemblea

Talvolta nei rapporti condominiali accade che venga confusa con la differente situazione del conflitto di interessi, quella in cui un condomino in una controversia costituisce la controparte del condominio. Va ricordato come, per il sorgere del conflitto di interessi tra il condominio ed il singolo condomino, sia necessario che quest’ultimo abbia, allo stesso tempo, un duplice interesse, il primo in veste di condomino e il secondo in veste di estraneo al condominio e che i due interessi non si possano...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi