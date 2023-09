Il diritto condominiale preso sul serio: i contrasti nella giurisprudenza della Cassazione di Ettore Ditta

La disciplina condominiale è contenuta per la sua parte principale nel Codice civile e nelle sue disposizioni di attuazione, insieme ad altre previsioni introdotte da alcune, peraltro importanti, leggi speciali; e ad essa si aggiungono, per una grandissima serie di situazioni applicative gli importanti principi enunciati dalla giurisprudenza, sia di merito (Giudici di pace, Tribunali e Corti di appello), sia di legittimità. Vengono definite decisioni di legittimità quelle emesse dalla Cassazione, che ha una unica sede in tutta Italia e che nella sua qualità di organo supremo della giustizia, è deputata ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge insieme all’unità del diritto oggettivo nazionale.

Non è neppure concepibile, infatti, l’idea che un identico rapporto giuridico venga deciso in modi diversi nei vari uffici giudiziari. I casi in cui si presentano interpretazioni ed applicazioni discordanti riferite ad una stessa norma vengono chiamate “contrasti di giurisprudenza” e, per porre rimedio ad esse, si ricorre al sistema del giudizio finale emesso da parte della Suprema corte di Cassazione.

Il contrasto tra le pronunce di legittimità

Accade però che anche fra le sentenze della Cassazione, che è suddivisa in varie sezioni composte fisicamente da più magistrati, si verifichino contrasti di giurisprudenza, che sono assai importanti non solo per il contenuto specifico delle decisioni, ma soprattutto per il fatto che una decisione emessa nel grado di cassazione non può più essere, salvo ipotesi particolari, oggetto di impugnazione e quindi produce i suoi effetti nei confronti delle parti coinvolte nella causa anche quando esistono altre decisioni relative alla stessa questione che hanno un contenuto differente o addirittura opposto. Oltretutto questo avviene anche riguardo a problematiche di grande rievanza.Un esempio può essere utile per chiarire meglio le cose.

Il caso specifico

Nella giurisprudenza di Cassazione alcuni anni fa si era verificato un contrasto di giurisprudenza a proposito dell’estensione dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali; e, in presenza di numerose pronunce difformi emesse dalle sezioni semplici, la seconda sezione civile con l’ordinanza 24476/2019 ha disposto la trasmissione degli atti al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, al fine di comporre il contrasto di giurisprudenza in atto, considerato oltretutto relativo a «questioni di massima di particolare importanza».

E così il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite che infine, con la sentenza 9839/2021, hanno stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, anche d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia la sua annullabilità, a condizione però che quest'ultima sia dedotta in via di azione — mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione — ai sensi dell’articolo 1137, comma 2, del Codice civile, nel termine perentorio di trenta giorni, e che non venga solo formulata nella forma dell’eccezione processuale; e che inoltre l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, ma senza chiedere pure una pronuncia di annullamento di essa, è inammissibile e l’inammissibilità va rilevata d’ufficio dal giudice.

In questo modo è stata elaborata una regola uniforme che ha risolto il contrasto precedente. Per pervenire, però, a questo risultato sono stati necessari due gradi di giudizio di merito e poi uno di Cassazione, proposto in una precedente situazione di incertezza che non consentiva di preventivarne con sicurezza l’esito finale.