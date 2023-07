Il diritto condominiale preso sul serio: delibera non annullabile per motivi diversi da quelli di impugnazione di Ettore Ditta

Non è possibile invalidarla per vizi che, seppur accertati nel corso del processo, non sono stati oggetto di discussione tra le parti coinvolte nel giudizio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Ogni volta che un condomino decide di impugnare una delibera, bisogna individuare con molta attenzione tutti i vizi da cui è affetta e indicarli nell’atto di impugnazione in maniera specifica come motivi per i quali si chiede al giudice l’annullamento della delibera. Quando viene impugnata una delibera condominiale, il giudice è obbligato ad annullarla solo se ritiene fondato il motivo di impugnazione indicato nell’atto di citazione e non ha invece il potere di dichiararne l’annullamento per un vizio...