Il diritto condominiale preso sul serio: i divieti contenuti nel regolamento contrattuale di Ettore Ditta

Adibire un immobile ad attività commerciale è legittimo solo se consentito dal regolamento dello stabile

Devono essere chiari ed espliciti per essere rispettati senza dar luogo ad interpretazioni di sorta

L’articolo 1138 del Codice civile stabilisce, fra l’altro, che, quando in un edificio il numero dei condòmini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, che contiene le norme sull’uso delle cose comuni e sulla ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, e le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

I tipi di regolamento

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’articolo 1136, secondo comma, ma le sue norme non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni. Questo tipo di regolamento viene chiamato assembleare, ma può anche essere predisposto un regolamento di tipo contrattuale, che deve essere specificamente accettato da tutti i condòmini e quindi è idoneo a contenere anche disposizioni che un regolamento assembleare non può validamente prevedere, come il divieto di adibire una unità immobiliare privata ad un particolare uso o di svolgervi specifiche attività.

Per essere sia giuridicamente efficace, non basta che un divieto venga prescritto dal regolamento contrattuale. Una decisione della Cassazione ha riassunto i vari aspetti della questione (Cassazione sentenza 24526/2022).

Le clausole del regolamento contrattuale

Innanzitutto è stata ricordata la distinzione secondo cui le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall’originario proprietario dell’edificio condominiale e allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condòmini, hanno natura contrattuale e possono essere modificate solo all’unanimità qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condòmini di maggiori diritti rispetto agli altri. Qualora invece si limitino a disciplinare l’uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare e, per modificarle, basta la semplice maggioranza.

Per quanto riguarda poi la forma che deve assumere il divieto è stato precisato che le clausole dei regolamenti condominiali, di natura contrattuale, che limitino i diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o comuni o che attribuiscano ad alcuni condòmini maggiori diritti rispetto agli altri, devono rivestire la forma scritta e devono essere integralmente riprodotte all’interno dell’atto d’acquisto della proprietà individuale, perché non è sufficiente il mero rinvio al regolamento.

L’opponibilità nei confronti di terzi

In relazione invece al regime dell’opponibilità nei confronti dei terzi la Cassazione ha deciso che le clausole contenute in un regolamento condominiale contrattuale, che limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette pertanto, per l’opponibilità ai terzi, alla trascrizione in base agli articoli 2643, numero 4, e 2659, numero 2, del Codice civile, che deve essere eseguita mediante l’indicazione specifica, nella nota di trascrizione, delle clausole che limitano i diritti dei condòmini.

Il divieto deve essere chiaro ed esplicito

Infine, con riferimento ad un aspetto molto frequente in questa problematica, è stato ribadito il principio costante secondo cui i divieti e i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condòmini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni che rivelino in modo incontrovertibile un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo a incertezze.

Pertanto, l’individuazione della disposizione contrattuale, contenuta nel regolamento condominiale, nella parte in cui impone limiti e divieti, deve essere effettuata evitando di ricorrere ad interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l’ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.