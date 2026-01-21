Il diritto condominiale preso sul serio: l’accordo di mediazione lo approva l’assemblea
Anche se è l’amministratore a partecipare al procedimento nell’interesse del condominio e in rappresentanza di tutti i condòmini coinvolti nella lite
Il procedimento di mediazione, che è obbligatorio per le controversie condominiali, presenta alcune importanti peculiarità in questo settore.
La partecipazione dell’amministratore
La stessa impostazione della disciplina prevista dal Decreto legislativo 28/2010 in realtà richiederebbe la partecipazione al procedimento delle parti direttamente interessate (di norma da un lato il condominio e dall’altro uno o più condòmini), ma il condominio è considerato un mero ente di gestione formato in concreto da tutti i condòmini che decidono i loro...
I mercoledì della privacy: quando è lecito l’uso delle immagini in sede processuale
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice