Il diritto condominiale preso sul serio: l’assemblea delibera l’attivazione del sito internet
Non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore che non può perciò decidere in autonomia
L’articolo 71-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’assemblea, con la maggioranza dettata dall’articolo 1136 comma 2, del Codice (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio), può deliberare l’attivazione e la gestione, con spese a carico dei condòmini, di un sito internet del condominio dal quale gli aventi diritto possono consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti...