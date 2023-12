Il diritto condominiale preso sul serio: l’efficacia della revisione delle tabelle millesimali

L’articolo 68 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che, nei casi in cui non venga precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118 del Codice civile, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 (sul riparto delle spese) e 1136 del Codice civile (sulle maggioranze assembleari), il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare deve essere espresso in millesimi in una apposita tabella allegata al regolamento di condominio, che viene chiamata tabella millesimale...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi