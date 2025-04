Il diritto condominiale preso sul serio: non revocabile dal giudice l’amministratore della comunione

L’articolo 1139 del Codice civile conclude le disposizioni dettate per il condominio, prevedendo un rinvio alle norme sulla comunione; viene stabilito infatti che, per quanto non sia espressamente previsto dalle specifiche previsioni dettate per il condominio (vale a dire gli articoli 1117/1138), si devono osservare le norme previste per la comunione in generale (articoli 1110/1116).

La comunione di un viale

Tuttavia non vale anche il contrario. Ad esempio, con riferimento a una comunione che aveva per oggetto esclusivamente...