Il diritto condominiale preso sul serio: nulla la delibera che imponga l’accesso al tetto tramite appartamento privato
Non rientra tra le attribuzioni dell’assemblea prendere decisioni in merito a beni di proprietà esclusiva
L’articolo 843 del Codice civile prevede una importante limitazione al diritto di proprietà, stabilendo che il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune; ma, se l’accesso determina un danno, il proprietario ha diritto ad una adeguata indennità. Nello stesso modo la disposizione dispone che il proprietario deve permettere l’accesso anche a...