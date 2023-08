Il diritto condominiale preso sul serio. di Ettore Ditta

La titolarità fra più proprietari di un immobile quali effetti comporta nei rapporti che riguardano l’immobile? Si presentano alcune situazioni molto frequenti, che è utile ricordare. Innanzitutto bisogna chiedersi quali sono le conseguenze della contitolarità dell’immobile nel rapporto col condominio in cui si trova l’immobile stesso.

L'obbligazione in solido

In presenza di più proprietari dell’immobile l'amministratore può richiedere l'intero credito indifferentemente a ciascuno di loro, dal momento che questi ultimi sono obbligati in solido, nei confronti del condominio, al pagamento delle spese condominiali per due ragioni (Cassazione sentenza numero 21907/2011 e ordinanza numero 27989/2022):

- perché l’obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comproprietari rappresentano, nei confronti del condominio, un unico insieme;

- e per effetto del principio generale dettato dall’articolo 1294 del Codice civile (secondo il quale, in caso di pluralità di debitori, la solidarietà fra di loro per le obbligazioni si presume), che è applicabile pure qualora le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.

Gli effetti in ambito locativo

Inoltre può accadere che in un contratto di locazione le parti non siano un solo locatore e un solo conduttore (detto anche locatario), ma che invece il rapporto contrattuale riguardi soggetti più numerosi. Questo succede proprio nel caso in cui il bene da locare è di proprietà di più persone, come avviene per un immobile ricevuto in eredità da più fratelli. In tal caso da una parte vi è il conduttore e dall’altra vi è una pluralità di locatori.

Del rapporto locatizio in cui vi è una pluralità di locatori si è occupata una recente decisione della Cassazione (Cassazione ordinanza numero 6596/2023, conforme alla sua precedente sentenza numero 18069/2019). Con riferimento infatti ad un contratto di locazione, contenente la previsione del pagamento del canone mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei “plurimi” locatori, la Suprema corte ha deciso che la chiusura del conto corrente stesso, determinato dal decesso dei relativi intestatari, non legittima in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che può essere sempre effettuato al domicilio di un altro co-locatore, in applicazione dell’articolo 1182, comma 3, del Codice civile, relativo al domicilio in cui si trova il creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione.

In caso vi siano più locatari

In sostanza, in questo genere di situazioni, la questione di fondo è se i diritti, che insorgono da un contratto stipulato da più parti siano esercitabili non soltanto in maniera congiunta, ma anche singolarmente da ciascuna delle parti. In proposito la giurisprudenza della Cassazione afferma che, quando la parte locatrice di un contratto di locazione è costituita da più locatori, ciascuno di loro dal lato passivo è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione e dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l’adempimento delle sue obbligazioni, perché trova applicazione la disciplina della solidarietà prevista dall’articolo 1292 del Codice civile (secondo cui una obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione). Più precisamente, nei casi in cui in una locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da più locatori:

- in capo a ciascuno dei comproprietari concorrono, in assenza di prova contraria, identici poteri gestori e risponde ad una regola di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti; e quindi l’eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione produce effetto nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere invocata dalla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti (Cassazione sentenza numero 5077/2010 e sentenza numero 1986/2016);

- ciascuno dei locatori è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore, ad eseguire la medesima prestazione e, dal lato attivo, ciascuno di loro può agire nei riguardi del locatario per l’adempimento delle sue obbligazioni, dal momento che in proposito si applica la disciplina della solidarietà prevista dall’articolo 1292 del Codice civile, che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, quindi, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori (Cassazione sentenza numero 18069/2019).