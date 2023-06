Il diritto condominiale preso sul serio: i principi fondanti della disciplina condominiale di Ettore Ditta

Excursus a 10 anni dall’entrata in vigore della riforma

La legge di riforma del condominio 11 dicembre 2012, numero 220, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 293 del 17 dicembre 2012, data da cui sono decorsi i sei mesi previsti per la sua entrata in vigore, che quindi ha avuto inizio il 18 giugno 2013. Si sono così appena conclusi i primi dieci anni di applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di riforma, che però soltanto in parte conteneva previsioni davvero innovative rispetto al regime precedente, dal momento che molte di esse...