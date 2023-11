Il diritto condominiale preso sul serio: la tutela giudiziaria delle impugnazioni di delibera di basso valore di Ettore Ditta

Per le impugnazioni di delibere di basso o minimo valore, non è previsto alcun canale alternativo rispetto al processo civile

Tutti hanno il diritto di ricorrere al giudice per tutelare i propri diritti. L’articolo 24 della Costituzione, infatti, afferma testualmente che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Ciononostante, in alcune decisioni - che si presentano in maniera sempre meno sporadica – accade che il giudice compensi le spese di lite a causa del modesto valore dell’oggetto della controversia. Si tratta, però, di una situazione che richiede un approfondimento.

Il quadro normativo

Va ricordato preliminarmente che la normativa vigente non esclude dalla tutela giudiziaria neppure le controversie di valore economico basso o minimo. Il valore modesto di una controversia comporta infatti soltanto l’applicazione dell’importo più basso previsto per il contributo unificato, vale a dire di 43 euro se la controversia non supera i 1.100 euro. Sotto l’aspetto processuale l’articolo 113, comma 2, del Codice di procedura civile, allo scopo di semplificare lo svolgimento del giudizio, stabilisce unicamente che il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause il cui valore non eccede i millecento (che saranno duemilacinquecento dal 31 ottobre 2025) euro.

In questo quadro normativo si registrano tuttavia decisioni giudiziarie nelle quali all’accoglimento dell’impugnazione non è seguita la condanna del condominio soccombente al pagamento delle spese del giudizio, come viene disposto di norma in applicazione dell’articolo 91 del Codice di procedura civile.

L’interesse ad agire

Sono state infatti compensate (Tribunale di Novara, sentenza 21 novembre 2022, n. 672) le spese di giudizio – pur avendo il Ctu accertato la realizzazione di un errore da parte dell’amministratore del condominio, tale da determinare l’annullamento di una delibera assembleare – in considerazione del valore molto limitato (circa 230 euro) del danno economico provocato dall’errore, rilevando che, in presenza di un mero errore contabile denotato da scarse conseguenze dannose, l’azione promossa dall’attore potrebbe presentare dei profili di opportunità sostanziale, fino a dubitare perfino sull’effettivo interesse ad agire.

Nel caso specifico nessuna delle parti aveva preso contatti diretti con la controparte per esaminare le proposte conciliative formulate dal Ctu e così il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite richiamando la sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018, numero 77, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2, del Codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, in tutto o in parte, oltre che in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ampliando così il perimetro della compensazione delle spese di lite, che il decreto legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014, aveva invece ristretto.

La lesione della posizione del condomino

È stato inoltre affermato (Corte di appello di Roma, sentenza 5 maggio 2021, n. 3363) che l’impugnazione di una delibera assembleare di ripartizione di spese condominiali richiede che sia lesiva di una posizione qualificata del singolo condomino e che quest’ultimo abbia un effettivo interesse; interesse che però va escluso se il guadagno concreto che derivante dall’annullamento della delibera corrisponde ad un risparmio sulle spese oggetto di contestazione inferiore a 1 solo euro.

Il valore economico della controversia

In proposito, però, di recente la Suprema corte (Cassazione, ordinanza 7 aprile 2023, n. 9544) ha affermato che sussiste l’interesse del condomino a promuovere l’azione di annullamento pure di una delibera condominiale relativa a crediti di valore minimo, perché dal principio che la giurisdizione costituisce una risorsa statuale limitata non può derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all’accesso al giudizio di legittimità, dato che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed è sempre ammesso il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge.

Un diritto di agire in giudizio il cui esercizio non dipende dal valore economico della controversia, soprattutto nel caso in cui l’azione miri ad una verifica giudiziale della correttezza del “modus operandi” dell’amministratore nella generale iscrizione dei pagamenti in bilancio.

Inoltre con riferimento in generale al basso valore di una causa, la Suprema corte ha pure affermato (Cassazione, ordinanza 20 gennaio 2023, n. 1724) che una statuizione di compensazione delle spese di lite, riferita all’esiguo valore del giudizio, è del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’articolo 92 che deriva dal decreto legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014 e della sentenza della Corte costituzionale 77/2018, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cassazione, ordinanza 18 giugno 2020, n. 11786), tra cui non rientra l’esiguità del valore della causa.

Considerazioni conclusive

Si potrebbe obiettare però che così risulta irragionevolmente appesantito il carico degli uffici giudiziari e che sarebbe allora preferibile introdurre nell’ordinamento un meccanismo processuale “semplificato” per struttura e presupposti, che consenta di esercitare l’impugnazione anche quando una causa abbia un modesto valore, rapportando l’impegno richiesto per la decisione al basso valore della questione.

Ma questo è un aspetto completamente diverso, che a sua volta richiederebbe di essere valutato con attenzione, dal momento che, per le impugnazioni di delibere di basso o minimo valore, non è previsto neppure un canale alternativo rispetto al processo civile, con la conseguenza che l’unico rimedio disponibile resta il giudizio civile ordinario.