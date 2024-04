Il diritto condominiale preso sul serio: la cessione delle unità immobiliari esclusive separata dai beni comuni

L’articolo 1118 del Codice civile stabilisce che ciascun condomino gode di un diritto sulle parti comuni proporzionale al valore della sua unità immobiliare, a meno che il titolo non disponga altrimenti; e aggiunge che il condomino non ha il potere di rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Ma questa prescrizione non esclude in modo assoluto la legittimità della cessione delle singole unità immobiliari in maniera separata dal diritto sulle cose comuni. Bisogna infatti tenere conto dell’importante...