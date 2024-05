Il D.M. 150/2023 sugli organismi di mediazione ed enti di formazione (2)

Prosegue e si conclude l’esame del terzo decreto attuativo della nuova disciplina sulla mediazione contenuto nel D.M. 150 del 24 ottobre 2023, con l’esposizione dell’ultima parte del regolamento dedicata alla formazione, alle indennità e alle spese previste per il procedimento e alle ipotesi di sospensione e cancellazione degli organismi e degli enti di formazione iscritti.

I percorsi di formazione

Il capo IV del D.M. 150/2023 è dedicato ai percorsi di formazione.

Per quanto riguarda la formazione iniziale dei mediatori l’art. 23 introduce alcune rilevanti novità rispetto alla normativa precedente contenuta nel D.M. 180/2010.

Si stabilisce che, per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, per l’inserimento in uno degli elenchi dei mediatori, dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere e dei mediatori esperti nella...