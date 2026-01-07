Recupero e ristrutturazione

Il dramma delle Famiglie sospese trovi una soluzione al più presto

Le inchieste urbanistiche a Milano vedono da oltre un anno oltre 4.500 nuclei familiari intrappolati in un limbo giuridico: la soluzione di Appc

di Vincenzo Vecchio - presidente nazionale Appc

L’appello al Presidente della Repubblica da parte del comitato «Famiglie sospese» di Milano, datato dicembre 2025, ha acceso i riflettori su una delle più complesse crisi urbanistiche e sociali della storia recente della città. La vicenda, che vede da oltre un anno oltre 4.500 nuclei familiari intrappolati in un limbo giuridico a seguito delle indagini della Procura, impone una riflessione approfondita sulle cause del problema e sulle soluzioni percorribili. Le proposte operative avanzate dall’Associazione...

