Il dubbio tra convocazione dell’assemblea tramite e-mail o PEC sembra essere stato risolto in via definitiva

Perché la delibera sia valida tutti i condomini devono essere stati convocati secondo le indicazioni stabilite dal legislatore. Il recente orientamento della Corte Suprema spazza via le incertezze sulla dicotomia mail ordinaria e PEC.

Tutti i modi per convocare l’assemblea e le loro caratteristiche

Prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio, introdotta con la legge 220/2012, l’art. 66 disp. att. cod. civ. aveva stabilito le linee per convocare l’assemblea, che non esitiamo a definire essenziali avendo ad oggetto solo le modalità concernenti la spedizione del relativo avviso, fissando un limite, per la comunicazione, nel temine di cinque giorni (“almeno”) prima della data “fissata per l’adunanza”. Questo già aveva creato non poche perplessità, non avendo il legislatore chiarito...