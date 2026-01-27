ApprofondimentoLocazione

Il fondo per il sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati

di Nicola frivoli Avvocato

N. 1121

Consulente Immobiliare

La legge di Bilancio 2026 (Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, la legge 199 del 20 dicembre 2025, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»), con l'art. 56 ha introdotto una novità: ha istituito un fondo per il sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati.

La legge di Bilancio 2026, ha eliminato diversi bonus, ma ne ha introdotto altri, in particolare il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati (per tutto l'anno 2026) introduce significative novità per le famiglie in determinate condizioni.

Tale fondo è introdotto per garantire un sostegno economico ai genitori con difficoltà abitative, principalmente legate al sostegno alla genitorialità e mitigare l'impatto economico derivante dalla perdita dell'abitazione familiare.

I genitori...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Requisiti e finalità
  2. In conclusione

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare