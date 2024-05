Il funzionalismo solare della serra bioclimatica

La serra bioclimatica è un sistema di controllo ambientale passivo che mira a migliorare le prestazioni energetiche e il comfort abitativo. Questa struttura trasparente, realizzata in vetro e metallo, offre una serie di vantaggi, tra cui il risparmio energetico, la creazione di nuovi spazi vivibili e un ambiente piacevole per il relax e il divertimento in tutte le stagioni. Con questo contributo, andiamo ad approfondire - dal punto di vista progettuale - le caratteristiche della serra solare, le tipologie funzionali e architettoniche, con uno sguardo ai materiali utilizzabili.

L’elemento determinante per qualificare un manufatto come serra bioclimatica è la capacità di catturare la radiazione solare termica durante l’inverno per riscaldare in modo naturale l’edificio e ridurre così i costi del riscaldamento. Tecnicamente è una “macchina” termica passiva, che non necessita per il suo funzionamento, di nessuna fonte di energia meccanica esterna poiché sfrutta l’energia solare e accumula calore durante il giorno, grazie all’effetto serra dovuto al sole che scalda, per irraggiamento...