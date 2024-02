Il gas sale per 2,5 milioni di utenti vulnerabili, quasi 7% in più

Sale di quasi il 7% a gennaio il prezzo del gas per i clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggior tutela. Secondo l’aggiornamento pubblicato sul sito dell’Arera, il prezzo della materia prima è diminuito da 36,30 euro a 31,19 euro a Mwh, mentre è tornata ad aumentare la componente fiscale (Iva e oneri di sistema), non più sterilizzata dopo le impennate seguite allo scoppio della guerra in Ucraina. L’Unione nazionale consumatori calcola rincari di 179 euro l’anno. I clienti ancora in tutela sono circa 2,5 milioni (over75, percettori di bonus sociale, disabili, strutture abitativa di emergenza a seguito di calamità).

Prezzi in aumento

La bolletta del gas, secondo gli esperti, non scenderà nel 2024. Il calo del prezzo della materia prima sarà compensato dalla fine delle misure di calmiere poste dal governo nel 2022: Iva al 5% e taglio degli oneri di sistema. Secondo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, le tariffe del gas di gennaio sono aumentate del 9% rispetto a dicembre, a causa della fine nel 2024 dello sconto sull’Iva.

La spesa per una famiglia

Il sito Facile.it prevede che una famiglia tipo italiana (che consuma 1.400 metri cubi di metano all’anno) spenderà poco meno di 1.350 euro per la bolletta del gas nel 2024: un valore vicino a quello del 2023, quando l’esborso complessivo è arrivato a 1.300 euro. Gli esperti di Facile.it commentano che «sebbene lontani dal picco del 2022, anno in cui la spesa media ha sfiorato i 1.800 euro, si tratta di prezzi più alti rispetto a quelli rilevati prima dell’arrivo del Covid e della guerra in Ucraina.

Associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari in campo a tutela dei soggetti economicamente più fragili. Il presidente nazionale Francesco Burrelli ha sollecitato Arera sul tema del passaggio al mercato libero e sull’aiuto ai vulnerabili, un tema che Arera dovrà affrontare con i gestori del gas per trovare un adeguato parametro di misurazione che possa consentire l’agevolazione alle fasce più deboli della società.