Il giudice valuta l’interesse del condomino ad agire contro la delibera che deve essere concreto

Per impugnare una delibera, il condomino deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione e non astratto. Occorre, quindi, un interesse ad agire cioè ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale ha votato o avrebbe votato se fosse stato presente. Così, per contestare una deliberazione relativa alle spese, si dovrà provare il danno derivante dalla permanenza della decisione in questione. Lo ricorda il Tribunale di Novara con sentenza 722 del 7 novembre ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi