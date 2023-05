Il locatore può rescindere il contratto per inadempimento di Selene Pascasi

Se il conduttore viola più volte le regole condominiali in un centro commerciale, il proprietario può riavere indietro la disponibilità dell’immobile

Il locatore, a fronte di reiterate violazioni del conduttore alle regole condominiali, può chiedere – anche per poter riavere la piena disponibilità dell'immobile – la risoluzione del contratto e così mettersi in moto per favorire, nel contempo, l’osservanza della norma regolamentare. Lo scrive la Corte di appello di Roma con sentenza 1205/2023 (relatore Caliman).

I fatti di causa

La lite vede scontrarsi due S.r.l. L’una, proprietaria di un locale adibito a ristorazione, chiede e ottiene dal Tribunale la risoluzione...