Il nuovo amministratore può cambiare il giardiniere
Rientra fra gli atti di gestione del condominio che può esercitare senza via libera, anche se l’assemblea può successivamente opporsi
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 ottobre 2025
La manutenzione ordinaria del verde rientra fra gli atti di gestione del condominio appannaggio dell’amministratore (articolo 1130, numeri 1 e 2, del Codice civile), salvo vincoli particolari imposti dall’assemblea, che, per esempio, potrebbe aver espresso preferenza per un giardiniere rispetto a un altro. D’altra parte, i contratti conclusi dall’amministratore nell...