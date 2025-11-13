L'esperto rispondeCondominio

Il nuovo amministratore può cambiare il giardiniere

Rientra fra gli atti di gestione del condominio che può esercitare senza via libera, anche se l’assemblea può successivamente opporsi

di Matteo Rezzonico

La domanda

Il nuovo amministratore condominiale può cambiare di sua iniziativa, senza una delibera assembleare, l’usuale manutentore del verde condominiale, di cui si serviva il precedente amministratore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 ottobre 2025

La manutenzione ordinaria del verde rientra fra gli atti di gestione del condominio appannaggio dell’amministratore (articolo 1130, numeri 1 e 2, del Codice civile), salvo vincoli particolari imposti dall’assemblea, che, per esempio, potrebbe aver espresso preferenza per un giardiniere rispetto a un altro. D’altra parte, i contratti conclusi dall’amministratore nell...

