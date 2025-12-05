L'esperto rispondeCondominio

Il piano per il rientro del moroso con il «sostegno»

L’amministratore può venire incontro al moroso solo in casi determinati. Auspicabile comunque un passaggio assembleare

di Smeralda Cappetti

La domanda

In uno stabile, un condomino - insolvente da più anni - è seguito da un amministratore di sostegno. Si chiede se l’amministratore condominiale può concordare con l’amministratore di sostegno un piano di rientro, o se questo piano dev’essere prima discusso e deliberato in assemblea condominiale.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

L’amministratore condominiale ha l’obbligo di riscuotere i contributi dovuti dai condòmini per la gestione ordinaria e straordinaria (articolo 1130, n. 3, del Codice civile) e di agire per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in caso di mancato pagamento (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Tuttavia, nulla vieta che l’amministratore...

Correlati

Nessun obbligo di preventiva diffida per il decreto ingiuntivo nei confronti del moroso

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde