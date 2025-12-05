Il piano per il rientro del moroso con il «sostegno»
L’amministratore può venire incontro al moroso solo in casi determinati. Auspicabile comunque un passaggio assembleare
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
L’amministratore condominiale ha l’obbligo di riscuotere i contributi dovuti dai condòmini per la gestione ordinaria e straordinaria (articolo 1130, n. 3, del Codice civile) e di agire per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in caso di mancato pagamento (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Tuttavia, nulla vieta che l’amministratore...