Il piano per il rientro del moroso con il «sostegno»

La domanda In uno stabile, un condomino - insolvente da più anni - è seguito da un amministratore di sostegno. Si chiede se l’amministratore condominiale può concordare con l’amministratore di sostegno un piano di rientro, o se questo piano dev’essere prima discusso e deliberato in assemblea condominiale.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

L’amministratore condominiale ha l’obbligo di riscuotere i contributi dovuti dai condòmini per la gestione ordinaria e straordinaria (articolo 1130, n. 3, del Codice civile) e di agire per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in caso di mancato pagamento (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Tuttavia, nulla vieta che l’amministratore...