Il primo riparto dei consumi tra costruttore e condòmini
Si ritiene debba essere indicata una precisa data di riferimento
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 dicembre 2025
Il Codice civile e il diritto condominiale tendono a non ammettere criteri di ripartizione delle spese “forfettari”, e dunque - salvo un diverso accordo contrattuale con l’impresa costruttrice/venditrice per i cosiddetti consumi di cantiere, accordo da raggiungere in base ai princìpi di autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 del Codice civile, e/o salvo...