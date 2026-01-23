Il proprietario paga l’Imu sul «C/6» usato dai condòmini
Grava su di lui l’obbligo di versamento trattandosi di bene accatastato in via autonoma
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 19 gennaio 2026
Nel caso descritto, il soggetto tenuto al versamento dell’Imu è il costruttore, che si è riservato la proprietà del locale di categoria C/6. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 768, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, «per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2, del Codice civile, che sono accatastate in via autonoma...