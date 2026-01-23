Il proprietario paga l’Imu sul «C/6» usato dai condòmini

La domanda In un condominio, un locale, di categoria catastale C/6 (autorimessa) è adibito a posti auto, a uso dei vari condòmini. Il costruttore se ne è riservato la proprietà. Chi è tenuto al versamento dell’Imu su questo locale? Il condominio, oppure il costruttore, che ne è il proprietario esclusivo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 19 gennaio 2026

Nel caso descritto, il soggetto tenuto al versamento dell’Imu è il costruttore, che si è riservato la proprietà del locale di categoria C/6. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 768, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, «per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2, del Codice civile, che sono accatastate in via autonoma...