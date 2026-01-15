Il proprietario della terrazza a livello paga i lavori di rifacimento del parapetto
Non si può ritenere che assolvano funzione di copertura dell’edificio
La spesa per il rifacimento dei parapetti della terrazza a livello di proprietà esclusiva grava sul relativo proprietario, non assolvendo tali elementi funzione di copertura dell’edificio. È annullabile la delibera che ponga tali costi a carico del condominio, con conseguente diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate. Lo precisa il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza 3826 pubblicata il 9 dicembre 2025.
Il caso
La pronuncia qualifica il vizio derivante da una erronea ripartizione delle...