Il quorum per trasformare la piscina in area fitness

La domanda

In un condominio dotato di piscina condominiale, si sta ragionando sulla possibilità di effettuare, nel prossimo autunno, un cambio di destinazione d’uso. I condòmini stanno riflettendo, previa verifica di tutte le condizioni urbanistiche/catastali/edilizie, sulla possibilità di trasformare il locale piscina in area fitness (o in un’altra area a uso comune) oppure, in alternativa, sull’eventuale esecuzione di un intervento più radicale, trasformando il locale piscina, ubicato al piano interrato, in autorimesse per i condòmini stessi. Quale sarebbe la maggioranza necessaria per gli interventi ipotizzati? Se, invece, dovesse prevalere l’opinione di chi è contrario all’una o all’altra delle trasformazioni descritte, e si volessero regolamentare i criteri di accesso alla piscina, con quale maggioranza si potrebbero determinare i periodi stagionali di apertura e chiusura, nonché gli orari giornalieri di frequentazione dell’impianto?