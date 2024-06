Il regime giuridico delle cavità ipogee al disotto delle strade pubbliche

Talvolta le grotte sono interessate da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalle sovrastanti strade di proprietà dell’ente pubblico. I loro possessori chiedono all’ente di porvi rimedio. In tali circostanze l’ente viene a conoscenza di realtà sconosciute perché occultate nel tempo dai privati, esclusivi fruitori delle grotte. L’analisi si sofferma sul regime giuridico delle cavità ipogee ponendo l’interrogativo se sull’ente gravino responsabilità risarcitorie e ripristinatorie.

Molti centri storici - talora appollaiati su dorsali montuose, talaltra su declivi collinari - si caratterizzano per la presenza di numerose cavità ipogee naturali generatesi per le particolari condizioni geomorfologiche. Talvolta, invece, sono artificiali, ovvero create dall’uomo in epoche remote per proteggersi da attacchi bellici.

Capita che le grotte vengano interessate da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalle sovrastanti arterie di proprietà dell’ente pubblico. Tali fenomeni infiltrativi...