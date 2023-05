Il regolamento di condominio non è titolo idoneo a definire la comproprietà di un edificio separato di G. Sgrò – Centro studi Aiac

Link utili Non basta il regolamento di condominio per comprendere se il cortile si possa definire bene comune - Edoardo Valentino

Ha infatti la sola funzione di disciplinare l’uso della cosa comune e la ripartizione delle spese

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con la sentenza 7917/2023, la Suprema corte ha precisato che il regolamento condominiale non costituisce titolo valido per estendere la proprietà condominiale a un immobile separato e autonomo rispetto al complesso immobiliare in cui ha sede il condominio, e ciò in quanto tale documento ha la sola funzione di disciplinare l'uso della cosa comune e la ripartizione delle spese.

Il caso

Con ricorso possessorio, il condominio Alfa domandava al Tribunale di condannare Tizio a reintegrare i condòmini nel possesso...