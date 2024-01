Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione è titolo idoneo a comprovare il credito complessivo del condominio

Se non impugnato, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che riporti tutte le somme dovute dal condomino, morosità incluse, è idoneo titolo del credito complessivo nei suoi confronti, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito. Lo puntualizza la Corte di appello di Roma con sentenza 5928 del 20 settembre 2023.

Vicenda processuale

Apre la causa, il ricorso con cui ...