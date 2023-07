Il superbonus non frena la sua corsa, investimenti per 17,5 miliardi nel 2023 di Giuseppe Latour

Nei primi sei mesi dell’anno i numeri restano elevati e pesano sulla manovra









Il Governo non ha fermato la corsa del superbonus con i correttivi che, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, hanno depotenziato la maxi agevolazione e gli strumenti, strettamente collegati, della cessione del credito e dello sconto in fattura. Dicono molto chiaramente questo i dati che Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, ha pubblicato ieri con il suo monitoraggio mensile, stavolta aggiornato a fine giugno.

Il report di Enea arriva, così, a ricomprendere...