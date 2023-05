Il superbonus resta fuori dai modelli Redditi e 730 di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Il superbonus non entra nelle dichiarazioni dei redditi. La strada maestra per utilizzare la maxi agevolazione del 110%, relativa alle spese del 2021, è passata da cessione del credito e sconto in fattura. Dicono molto chiaramente questo i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2022, appena pubblicati dal dipartimento delle Finanze.

Chi si aspettava che il superbonus avrebbe avuto un ruolo centrale nel 730 e nel modello Redditi, è rimasto deluso.

I dati, infatti, dicono che tra le spese...