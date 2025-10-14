Il terreno resta fiscalmente area edificabile anche se il proprietario non è stato informato
L’Imu deve essere comunque versata e il Comune, che non ha comunicato la trasformazione, può comunque procedere al recupero con sanzioni e interessi
La Cassazione, con la sentenza 26921 del 7 ottobre 2025, ha espresso chiarimenti di rilievo sulla disciplina fiscale degli immobili, in particolare riguardo all’obbligo dichiarativo quando un terreno agricolo assume la qualifica di area edificabile in virtù delle previsioni urbanistiche. In termini sostanziali, la nozione di area edificabile ai fini dell’Imu è collegata alla possibilità di destinare il terreno a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale del Comune, come il Piano...