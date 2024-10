Il titolare dell’impresa che produce e vende energia

La domanda Un socio di una Srl (in liquidazione) ha ricevuto, come “assegnazione beni ai soci”, un capannone artigianale e un impianto fotovoltaico con potenza nominale di 60 kWp (kiloWatt di picco) installato sul capannone stesso. Trattandosi di un impianto con potenza superiore a 20 kWp, l’energia prodotta e venduta configura l’esercizio di impresa commerciale, con conseguente apertura di posizione Iva, e iscrizione al Registro delle imprese. Il titolare, oggi pensionato, di tale partita Iva deve iscriversi all’Inps? Nasce anche qualche obbligo ai fini Inail?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 7 ottobre 2024

Dal momento che l’impianto non è destinato principalmente al soddisfacimento del fabbisogno energetico di un’abitazione domestica, di un condominio o di una sede di un ente non commerciale, si conferma che appare concretizzarsi l’obbligo di posizione Iva e registrazione dell’impresa. In questo caso, qualora il titolare dell’impresa eserciti con abitualità e prevalenza...