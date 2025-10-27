Il wc non deve scaricare nella colonna delle cucine
Si tratta un’opera illecita sotto diversi profili
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 ottobre 2025
Occorre premettere che deve ritenersi inefficace la clausola del regolamento assembleare che, in deroga al disposto ex articolo 1122 del Codice civile, impedisca ai condòmini, o subordini all’autorizzazione dell’assemblea, l’esecuzione di opere nelle proprie unità immobiliari che non rechino danno alle parti comuni, alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico...