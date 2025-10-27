Il wc non deve scaricare nella colonna delle cucine

La domanda

Senza che nessuno lo sapesse, un condomino ha ricavato un bagno al posto della cucina. Lo scarico delle acque nere del wc si è andato così a innestare nella colonna di scarico delle acque grigie delle cucine, causando problemi di occlusioni e di cattivi odori. Premesso che da regolamento condominiale, e secondo gli articoli 1122 e 1117 del Codice civile, la richiesta di creare un bagno andava portata in assemblea, si chiede se è corretto quanto fatto dal condomino.