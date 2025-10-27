L'esperto rispondeCondominio

Il wc non deve scaricare nella colonna delle cucine

Si tratta un’opera illecita sotto diversi profili

di Pierantonio Lisi

La domanda

Senza che nessuno lo sapesse, un condomino ha ricavato un bagno al posto della cucina. Lo scarico delle acque nere del wc si è andato così a innestare nella colonna di scarico delle acque grigie delle cucine, causando problemi di occlusioni e di cattivi odori. Premesso che da regolamento condominiale, e secondo gli articoli 1122 e 1117 del Codice civile, la richiesta di creare un bagno andava portata in assemblea, si chiede se è corretto quanto fatto dal condomino.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 ottobre 2025

Occorre premettere che deve ritenersi inefficace la clausola del regolamento assembleare che, in deroga al disposto ex articolo 1122 del Codice civile, impedisca ai condòmini, o subordini all’autorizzazione dell’assemblea, l’esecuzione di opere nelle proprie unità immobiliari che non rechino danno alle parti comuni, alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico...

