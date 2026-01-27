Illegittimo occupare la colonna d’aria con stenditoi agganciati ai balconi
Lo sgocciolamento dei panni non può ritenersi implicitamente compreso nella realizzazione di un balcone aggettante
Lo spazio aereo sovrastante un cortile di proprietà esclusiva rientra nelle facoltà dominicali ex articolo 840 Codice civile e non può essere occupato da terzi mediante manufatti in aggetto, neppure in àmbito condominiale, in assenza di un titolo costitutivo. Pertanto anche la collocazione di fili per stendere indumenti agganciati ai balconi non integra un diritto reale autonomo, né è suscettibile di acquisto per usucapione.
La cosiddetta servitù di stillicidio non può ritenersi implicitamente compresa...